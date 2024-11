A última foto de Sabrina Sato: Post traz reflexão sobre luto e recomeço

Voltando aos poucos às redes sociais, Sabrina Sato postou uma foto ao lado do noivo, o ator Nicolas Prattes, e da filha, Zoe, e fez uma reflexão sobre o luto, após sofrer um aborto, em uma publicação feita na madrugada desta segunda-feira, 11 de novembro.

O post emocionante é acompanhado da música ‘Tudo Que a Fé Pode Tocar’, cantada por Tiago Iorc e que fala sobre a morte de um amigo e sobre o processo do luto.

A primeira e a segunda estrofes da canção dizem: “Como é o cheiro daí?. O seu eu não esqueci. Nessas horas dá vontade de ligar. Pra te ouvir, saber como você está. Marcar um café. Eu iria a pé. Só pra te olhar mais uma vez. Abraçar mais uma vez”.

Nicolas Prattes Noivo de Sabrina Sato aparece ao lado de Zoe, filha da apresentadora com o ator Duda Nagle (Instagram/Reprodução)

Em seguida, vem uma nova reflexão sobre o luto: “Eu te vejo em todo canto, todo olhar. Onde tem amor, sei que você está. Agora você é. Tudo que a fé. Pode tocar mais uma vez. Abraçar mais uma vez. Agora você é. Tudo que a fé pode tocar. Como é o tempo aí?. Aqui um tempo eu perdi. Mas é sempre tempo de recomeçar. É bonito ter coragem pra sonhar. Porque a gente é. Tudo o que a fé. Pode tocar mais uma vez. Abraçar mais uma vez. Porque a gente é (a gente é). Tudo o que a fé pode tocar”.

Fãs apoiam Sabrina Sato após aborto inesperado na 2ª gestação

A assessoria de imprensa de Sabrina Sato revelou que a artista perdeu o bebê na 11ª semana de gestação e rapidamente os fãs da apresentadora e do ator Nicolas Prattes mandaram mensagens positivas pelas redes sociais. “Espero que o coração de vcs seja confortado e vcs sejam fortes pra passarem por esse momento difícil”, escreveu um fã na primeira foto fixada no Instagram.

Sabrina deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, no começo de novembro, devido à interrupção inesperada da gravidez. Segundo o boletim médico, ela foi atendida pela equipe do hospital em decorrência da chamada “não evolução da gestação”, condição que resultou na perda do bebê. A famosa teve alta na última quarta-feira, 6, e ficou afastada das redes sociais até então.