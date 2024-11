Bastidores do MasterChef Brasil: O campeão 2024 e um substituto de Ana Paula Padrão

O espaço deixado por Ana Paula Padrão no ‘MasterChef Brasil’ causa muitos burburinhos nos corredores da Band e também na web, principalmente sobre se ou quem vai substituí-la a partir de 2025, quando três novas temporadas devem entrar na programação da emissora. Além disso, já não é segredo quem levou o troféu ‘MasterChef’ de 2024.

ANÚNCIO

Leia também:

André Marques Ex-apresentador do 'No Limite' é convidado para apresentar o 'MasterChef Brasil' (Divulgação/TV Globo)

Ex-Globo pode substituir Ana Paula Padrão no MasterChef Brasil

Segundo a coluna do jornalista Lucas Pasin, no UOL, o apresentador André Marques pode ser o possível substituto para Ana Paula Padrão no comando do MasterChef Brasil a partir do próximo ano. Porém, o ex-Globo ainda não respondeu ao convite, já que tem outros projetos sendo gravados no estúdio que criou em sua casa.

Outra famosa está cotada para apresentar o ‘MasterChef Brasil’

A coluna de Fábia Oliveira, no Metrópoles, também disse que a Band pensa em colocar a chef e jurada Helena Rizzo como substituta de Ana Paula Padrão. Desta forma, ela iria ter dupla função, já que seguiria como jurada do reality gastronômico.

MasterChef Brasil Os jurados Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Érick Jacquin podem apresentar o reality gastronômico da Band a partir de 2025 (marcellofts/Band)

Quem venceu o Masterchef 2024?

Giorgia e José Roberto disputaram o troféu ‘MasterChef Brasil’ nesta terça-feira, 13 de novembro, e o potiguar levou a melhor na última prova da competição gastronômica. O menu completo de José agradou o paladar dos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça e ele acabou se tornando o campeão da temporada comemorativa de 10 anos do reality no país.

José Roberto celebrou ao lado da esposa e dos filhos e levou o prêmio de R$ 350 mil e um curso de culinária em uma universidade francesa, além de outros prêmios.