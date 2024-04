Quem engasgou com espinha ao comer moqueca no MasterChef Brasil?

Na temporada 2023 do MasterChef Brasil, Helena Rizzo não esperava engasgar com a espinha de um dos pratos feitos pelos cozinheiros amadores.

O susto foi contornado sabiamente pela chef com um pouco de arroz e água, que acompanhavam o prato de moqueca, que foi preparado por dois concorrentes do reality show gastronômico, que completa 10 anos em 2024.

Antes disso, engasgada com uma espinha, a jurado do MasterChef Brasil pediu, imediatamente, pão e água para produção do programa apresentado por Ana Paula Padrão na Band.

Mas, logo em seguida, Helena Rizzo recorreu a um pouco de arroz para ajudar a descer a espinha. Tudo acabou bem no final deste fatídico episódio do MasterChef Brasil de 2023, que ficou marcado na história do programa.

A espinha gerou medo nos participantes

Enquanto Helena Rizzo se recuperava do susto que levou ao comer um prato de Moqueca no MasterChef Brasil. Um dos participantes que preparou ficou com medo do que estava por vir.

Segundo ele, o seu “mundo caiu” quando viu que Helena Rizzo se engasgou com a espinha da moqueca. Mas, a jurada gaúcha deixou o erro passar, para alívio da dupla concorrente ao troféu MasterChef Brasil.

Mas, a bronca veio logo em seguida

O chef francês Érick Jacquin não perdoou e deu bronca nos participantes responsáveis por fazer Helena Rizzo engasgar com uma espinha no MasterChef Brasil.

Segundo o jurado do reality show gastronômico, a dupla não trabalhou em união e o resultado poderia ser visto no prato que foi levado até a bancada.

A bronca de Jacquin também foi apoiada por Henrique Fogaça, que concordou com tudo que o amigo francês disse ao julgar a prova do MasterChef Brasil em 2023.

Com 10 anos de Band, o MasterChef Brasil terá pela primeira vez uma competição dedicada à confeitaria. A edição para profissionais está com inscrições abertas e a previsão de estreia é para outubro de 2024.