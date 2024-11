Não vem aí! Retorno do seriado ‘Chaves’ à programação do SBT é adiado; entenda

A volta do seriado mexicano ‘Chaves’ à grade do SBT foi oficialmente adiada. Nesta terça-feira, dia 12 de novembro, a emissora divulgou novas mudanças na programação diária, e o sucesso, que retornaria no dia 18, não será mais exibido.

No começo do mês, foi anunciado que a série, criada, roteirizada, dirigida e protagonizada por Roberto Gómez Bolanõs, passaria diariamente às 18h30, mudando o horário da novela escrita por Iris Abravanel. Porém, os planos mudaram.

O horário que seria ocupado por ‘Chaves’ vai continuar com o ‘Tá na Hora’, telejornal apresentado por Marcão do Povo. Ao portal Itatiaia, a assessoria confirmou que a decisão de não transmitir o seriado foi apenas adiada.

A mudança foi anunciada por Daniela Beyruti e Mauro Lissoni, presidente e diretor de programação do SBT, respectivamente. No comunicado, os dois comunicaram quais programações seriam alteradas.

No próximo dia 18, a única modificação prevista na grade é a redução de 30 minutos do telejornal ‘Primeiro Impacto’, fazendo com que o programa ‘Chega Mais’ entre ao ar mais cedo. Outros programas da grade permanecem sem alterações.

Veja abaixo a nova grade, que não inclui o fim de semana:

06h00 - Primeiro Impacto

09h00 - Chega Mais

11h00 - Chega Mais Notícias

13h30 - Carinha de Anjo

14h30 - Quando Me Apaixono

15h30 - Fofocalizando

16h30 - Meu Caminho é Te Amar

17h30 - Tá Na Hora

19h45 - SBT Brasil

20h45 - A Caverna Encantada

21h30 - As Aventuras de Poliana

22h00 - Programa do Ratinho

23h00 - Linha de Show

00h30 - The Noite

01h30 - Operação Mesquita

02h00 - SBT Podnight

02h45 - SBT News na TV