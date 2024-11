Oasis segue fazendo história com a turnê mundial OASIS LIVE ‘25 depois de seu grande retorno, agora com cinco novas apresentações em estádios pela América do Sul. Com a produção da Live Nation e SJM, a turnê passará por Argentina e Chile, com o grande show de encerramento marcado para o Brasil, no Estádio MorumBIS, em novembro do próximo ano.

Esse é o primeiro retorno da banda à América do Sul em 16 anos, depois de esgotarem ingressos nas datas do Reino Unido, Irlanda, América do Norte e Austrália.

Haja vista a massiva busca pelos ingressos, uma pré-venda exclusiva será realizada para os fãs antes do início das vendas públicas, na próxima semana.

Oasis fará 2 shows em São Paulo durante turnê na América do Sul; confira detalhes (Reprodução/Divulgação)

As inscrições para a pré-venda já estão abertas no www.oasisinet.com e vão até quarta-feira, 6 de novembro, às 11h (horário local). A venda geral de ingressos começará no dia 13 de novembro, quarta-feira, às 10h (horário local) pela internet, no site www.ticketmaster.com.br, e às 11h na bilheteria oficial (local a ser informado em breve).

Confira a passagem da banda pela América do Sul:

Sáb 15 nov – Estádio River Plate, Buenos Aires, Argentina (ACABA DE SER ANUNCIADO)

Dom 16 nov – Estádio River Plate, Buenos Aires, Argentina (ACABA DE SER ANUNCIADO)

Qua 19 nov – Estádio Nacional, Santiago, Chile (ACABA DE SER ANUNCIADO)

Sáb 22 nov – Estádio MorumBIS, São Paulo, Brasil (ACABA DE SER ANUNCIADO)

Dom 23 nov – Estádio MorumBIS, São Paulo, Brasil (ACABA DE SER ANUNCIADO)