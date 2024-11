O adeus a Agnaldo Rayol: Artista é velado nesta terça (5), em São Paulo

O corpo do artista é velado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp)

O corpo de Agnaldo Rayol é velado na manhã desta terça-feira, 5 de novembro, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), no Ibirapuera, São Paulo. A cerimônia aberta ao público acontece entre às 8h e às 14h.

O corpo do artista será sepultado a partir das 16h, no Cemitério Gethsêmani, no bairro do Morumbi. Este momento será privado e reservado apenas para familiares, amigos e profissionais da imprensa.

Agnaldo Rayol morreu aos 86 anos

Com músicas e programas de televisão que ultrapassaram gerações, Agnaldo Rayol morreu nesta segunda-feira, 4, após sofrer um acidente doméstico. O artista de 86 anos caiu no apartamento em que morava e chegou a ser levado ao Hospital Hsanp, em Santana, mas não resistiu.

O cantor Agnaldo Rayol deixa a esposa Maria Rayol, que enfrenta um estágio avançado de Alzheimer.

Agnaldo Rayol Artista fez sucesso na música, cinema e televisão (Instagram/Reprodução)

A confirmação da morte de Agnaldo Rayol, aos 86 anos

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos, ocorrido na manhã de hoje no Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, em São Paulo. O artista, que marcou gerações com sua voz inconfundível e presença carismática, faleceu após uma queda em seu apartamento nessa madrugada.

Agnaldo Rayol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. A família agradece as manifestações de carinho e apoio. Informações sobre o velório e cerimônia de despedida serão divulgadas em breve”.