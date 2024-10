Essas duas séries do streaming aumentam a audiência da TV Globo

O sofrimento da TV Globo para manter o público diante da programação do horário nobre acaba quando as séries ‘As Aventuras de José & Durval’ e ‘Vale o Escrito’, produzidas para o streaming Globoplay, são exibidas.

Mais uma vez, elas aumentaram a audiência da Globo em São Paulo e no Rio de Janeiro. De acordo com a coluna Play, do jornal O Globo, o terceiro episódio da série inspirada na vida e carreira de Chitãozinho e Xororó, levado ao ar na terça-feira, 30 de outubro, registrou 15 pontos em São Paulo e 17 no Rio, o que pode ser considerado um recorde para o horário.

A série documental ‘Vale o Escrito – A guerra do Jogo do Bicho’, exibida na programação da TV Globo na sequência, também não fez feio e obteve 11 pontos no Rio de Janeiro, registrando um aumento de dois pontos no comparativo com a média da faixa nas quatro terças anteriores.

As Aventuras de José & Durval Rodrigo e Felipe Simas dão vida a dupla Chitãozinho e Xororó na série Globoplay (Helena Barreto/Globo)

Disponível no Globoplay desde novembro de 2023, a série documental chega a TV Globo e mostra como o famoso jogo do bicho surgiu num bairro do Rio de Janeiro e se espalhou por todo o país. Com sete episódios, exibidos às terças, tem como protagonistas os bicheiros e seus herdeiros, que mostram os bastidores das suas atuações.

Entre entrevistas sobre poder, fraudes e prisões, esta série aborda os assassinatos atribuídos às famílias dos bicheiros, e que abalaram o Rio de Janeiro.