“Marmelada”, diz Cariúcha após enquete envolvendo ela e Jojo Todynho durante Programa do Ratinho

Cariúcha não se calou após receber uma provocação do apresentador no Programa do Ratinho, transmitido na última segunda-feira (28). A apresentadora do " Focalizando”, também programa do SBT, se deparou com uma dinâmica envolvendo o nome de Jojo Todynho, com quem já teve desavenças.

Em tom de brincadeira, Ratinho destacou a necessidade de aceitar o sucesso de Jojo, sugerindo que a inveja faz mal. Cariúcha, por sua vez, questionou se era uma afronta, mas Ratinho insistiu que ela poderia estar sentindo inveja, especialmente agora que Jojo estava “mais bonita”.

Para apimentar a situação, Ratinho anunciou uma enquete ao vivo, pedindo aos telespectadores que escolhessem entre Cariúcha e Jojo, prometendo que, se Cariúcha perdesse, Jojo estaria no programa na próxima segunda-feira.

Enquanto a banda tocava, o apresentador fez questão de ressaltar a interação ao vivo, o que deixou Cariúcha ainda mais desconfortável.

Após alguns momentos, Ratinho fingiu consultar os resultados da enquete, anunciando com humor que 99% dos votos eram a favor de Jojo Todynho, provocando risadas na plateia.

Cariúcha, por sua vez, afirmou que o resultado se tratava de “marmelada”. Confira o momento em que Ratinho brinca com a apresentadora e colega de emissora: