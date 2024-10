Em conversa com a Patricia Poeta, Anielle Franco questiona derrota de Vini Jr. no Bola de Ouro: ‘Soco no estômago’

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, expressou indignação no programa Encontro desta terça-feira (29), transmitido pela TV Globo, ao comentar sobre o resultado da premiação da Bola de Ouro, que não coroou o jogador brasileiro Vinicius Jr. e as barreiras enfrentadas por pessoas negras no esporte.

Durante o desabafo, ela relembrou suas próprias vivências como atleta, relatando como o racismo ainda afeta profundamente aqueles que buscam reconhecimento. “Eu fui atleta dos 8 aos 29 anos e sei que o racismo causa na vida das pessoas negras que tentam conquistar seu espaço”, afirmou. Para Anielle, a derrota de Vini Jr., um jogador reconhecido internacionalmente, foi um “soco no estômago”, representando, segundo ela, a persistência das barreiras raciais mesmo para os que estão em destaque.

Reflexões sobre o racismo no esporte

A ministra foi além, destacando que a posição conquistada pelo jogador não foi suficiente para evitar o tratamento desigual. Segundo ela, o talento de Vinicius é inegável, o que reforça uma pergunta que fica no ar: “Por que ele não ganhou? Talento ele tem”, enfatizou, levantando o questionamento sobre os critérios e preconceitos que, por vezes, influenciam decisões no mundo esportivo.

O comentário de Anielle repercutiu fortemente nas redes sociais, com muitas pessoas refletindo sobre os desafios e preconceitos ainda presentes no esporte. A declaração evidencia o debate em torno do racismo estrutural e a necessidade de transformações que garantem igualdade de oportunidades e reconhecimento aos atletas, independentemente de sua origem racial.