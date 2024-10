Encontro recebe Jessica Ellen e discute desafios da representatividade na TV

Na manhã desta terça-feira, 22 de outubro de 2024, o Encontro levantou temas diversos que tocaram os corações dos telespectadores. O programa abordou assuntos que vão desde a luta contra o preconceito até histórias de superação. Um dos momentos mais comentados foi a participação da atriz Jessica Ellen, que, em um vídeo exibido no programa, relembrou sua trajetória na novela Malhação. “Olha a Jessica novinha em Malhação, que fofura!”, comentou o perfil oficial da TV Globo no X, recebendo uma onda de reações dos seguidores.

A conversa com Jessica Ellen foi um dos pontos altos da atração. A atriz falou sobre sua carreira, ressaltando a importância de representatividade na TV e o impacto positivo que personagens diversos podem ter na sociedade. “Sempre quis mostrar nas telas as pessoas que vejo na minha vida, com todas as suas diferenças e singularidades”, disse ela. O público não ficou indiferente, e vários internautas expressaram apoio. “Jessica é um exemplo de talento e inspiração para muitos”, comentou um usuário no X.

Além da participação da atriz, o Encontro também recebeu especialistas e convidados que discutiram a importância da inclusão social e dos desafios enfrentados por pessoas de diferentes origens e condições. Em um dos painéis, o tema do preconceito foi discutido com profundidade, destacando a necessidade de empatia e compreensão no combate à discriminação.

Nas redes sociais, muitos seguidores compartilharam suas impressões. Um dos usuários comentou: “O Encontro sempre traz temas importantes que nos fazem refletir sobre a sociedade”. Outro escreveu: “O programa é uma aula de como devemos ser mais humanos no nosso dia a dia”.