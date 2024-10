Patrícia Poeta comemora aniversário com surpresa no Encontro e presente de Ana Maria Braga

A apresentadora Patrícia Poeta comemorou seus 48 anos de vida de forma especial durante o programa “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta segunda-feira, 21 de outubro. Surpreendida no palco por colegas de emissora, ela foi agraciada com um bolo, balões e a performance do cantor gospel Tom Carfi, que entoou o clássico “Parabéns pra você”, emocionando a aniversariante.

Durante a comemoração, Patrícia recebeu o carinho de Tati Machado e Valéria Almeida, que invadiram o palco trazendo o bolo. Visivelmente emocionada, a apresentadora agradeceu a todos que contribuíram para tornar aquele momento tão marcante, incluindo a plateia e os fãs que enviaram mensagens ao longo do fim de semana.

Presente especial de Ana Maria Braga

Para tornar a surpresa ainda mais especial, Patrícia foi presenteada por Ana Maria Braga, sua colega e vizinha de estúdio. A rainha das manhãs da Globo enviou um buquê de flores, gesto que deixou Poeta ainda mais emocionada. “Namriaaa, vizinha, muito obrigada! Já estava chamando você aqui”, disse a apresentadora, feliz com a homenagem, ao encerrar o programa.

Além da surpresa no palco, Patrícia aproveitou o dia para fazer uma reflexão sobre o significado dessa nova fase. Em suas redes sociais, ela agradeceu por todas as experiências vividas até agora e expressou seu desejo de continuar se permitindo realizar sonhos e explorar novas aventuras. Ela destacou a importância de viver intensamente cada momento, sem esperar por “replays”.