‘Vou comprar spray de pimenta na Shopee’: internautas reagem ao relato de vítima de motorista de aplicativo no programa Encontro

Na manhã de hoje, dia 17, o programa Encontro da Rede Globo abordou um caso de grande repercussão envolvendo jovens que sofreram assédio por um motorista de aplicativo. A atração, apresentada por Patrícia Poeta, trouxe alguns relatos de uma vítima, que compartilhou sua experiência ao vivo. No entanto, a abordagem gerou críticas nas redes sociais, com muitos internautas questionando a forma como o caso foi conduzido no programa.

Comentários de usuários como @viviansenaster destacaram a exposição das vítimas: “Só acho que mesmo as meninas aceitando falar sobre o caso, mostrando a cara, o programa teria que ter o cuidado em não aceitar, para protegê-las!”. Outros, como @leoSouto, questionaram a falta de ações mais efetivas para identificar o agressor: “Como ainda não acharam o motorista que abusou das meninas? Não tem registro no aplicativo, endereço, placa do carro, celular, etc.”.

Por outro lado, o impacto emocional das vítimas também foi criticado. Douglas Carvalho (@junyorcarvalho2) afirmou: “O programa ainda coloca o áudio para vítima escutar novamente, sem noção”. Esse tipo de abordagem, que expôs ainda mais o sofrimento das envolvidas, gerou um debate sobre o papel da mídia em situações sensíveis como essa.

A discussão também abordou a responsabilidade dos aplicativos de transporte. De acordo com alguns internautas, como @tell_me_uai, a empresa 99 já teria banido o motorista acusado, mas restavam dúvidas sobre o posicionamento de outras plataformas, como a Uber. A insegurança sentida pelos usuários foi evidenciada no comentário de @gisellyrodrigu1, que mencionou: “Faz até medo de pegar Uber ou 99″.

Jovem pulou de carro de app em movimento para fugir de tentativa de estupro, na Zona Leste de SP

No dia 16 noticiamos o caso da jovem de 28 anos que sofreu assédio solicitar uma corrida em um carro de aplicativo para o trajeto entre Bragança Paulista, no interior de São Paulo, e São Matheus, na Zona Leste da Capital. A viagem foi realizada com uma amiga, que desembarcou no meio do caminho. Depois que ficou sozinha, ela disse que o condutor a ficou assediando e mudou o trajeto para um local deserto. Quando o homem tocou em sua perna, ela se desesperou e pulou do veículo em movimento.