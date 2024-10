‘Gosto de homem, não de marido’: Dona Déa emociona e faz o público rir no Mais Você desta terça-feira

O programa Mais Você, da Rede Globo, exibido nesta terça-feira, dia 15 de outubro de 2024, trouxe uma edição especial com a presença da ilustradora Dona Déa, mãe do humorista Paulo Gustavo. Ela conquistou a audiência com seu bom humor e carisma, rememorando o talento do filho, falecido em 2021. Sua participação foi marcada por comentários espirituosos e cheios de sátira, características que também eram traços marcantes de Paulo Gustavo.

A edição de hoje abordou temas diversos, como a importância da resiliência nos momentos difíceis, trazendo relatos pessoais de Dona Déa sobre sua trajetória após a perda do filho, Paulo Gustavo, um dos maiores humoristas do Brasil. Os telespectadores e internautas acompanharam atentos enquanto a mãe do humorista passou por histórias pessoais, intercaladas com seu humor tradicional espirituoso, característica herdada de seu filho.

O público nas redes sociais reagiu rapidamente à participação de Dona Déa no Encontro. No X (anteriormente conhecido como Twitter), usuários como Giliard Abreu elogiaram a força e o carisma da convidada. “Achei massa a iniciativa do Caldeirão contrate a Dona Déa. Ocupar a mente nesse período de resiliência é uma boa para superar esse grande trauma que ela passou/passa”, escreveu o internauta (@GiliardAbreu). A influenciadora Suzi Taussig (@SuziTaussig) também se emocionou com a participação: “DONA DÉA é o show! Seu humor nos atinge, cheio de sátira e muita espirituosidade. Próprios do filho, Paulo Gustavo. Viva!”.