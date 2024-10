Balde de água fria: Vini Jr. já tinha preparado traje de gala e festa em Paris para comemorar a Bola de Ouro

O vazamento da notícia de que não estaria entre os contemplados com a Bola de Ouro deste ano caiu como uma bomba para o jogador brasileira Vini Jr., um dos mais cotados pela imprensa internacional para levar o prêmio.

De acordo como jornal espanhol Marca, o Real Madrid cancelou a participação de todos os seus jogadores ao descobrir que a Bola de Ouro já tem dono, e não é do clube madrilenho, e sim do volante Rodri, do Manchester City e campeão da Eurocopa pela seleção espanhola.

Além de cancelar a viagem a Paris, segundo o diário esportivo espanhol Relevo, o atleta brasileiro teve que desmarcar os arranjos que tinha feito para a comemoração. Segundo o jornal, Vini já tinha preparado um traje de gala especial para receber o prêmio e reservado um local exclusivo em Paris para festejar com a família e os amigos. O atleta também já tinha convidado mais de 20 pessoas de seu círculo mais próximo para o evento de gala onde será entregue ao prêmio — e ao qual ele não estará mais presente.

Campeão da Supercopa da Espanha, do Campeonato Espanhol e da Champion League, o nome de Vini Júnior era dado como certo para levar o título neste ano, quando ele concorre com Jude Bellingham, que também atua no Real Madrid, e com Rodri, do Manchester City.

Vini era o único jogador brasileiro na lista deste ano da revista France Football, responsável pela premiação.