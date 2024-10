Mudança radical! Angelina Jolie reaparece com cabelos cacheados e divide opiniões: veja como ela estava

É impossível passar despercebida uma das mudanças de visual mais radicais que já vimos entre as celebridades, ou seja, você consegue imaginar Angelina Jolie sem seus icônicos cabelos lisos Pois é, a atriz se despediu e fez da maneira certa? . mais glamoroso

Desde o polêmico divórcio de Brad Pitt, Angelina Jolie tem feito pouco barulho com suas diversas aparições em galas e tapetes vermelhos. Claro, sempre com um visual majestoso e com a roupa certa, ela continua sendo uma das celebridades cujo estilo impecável é sempre digno. se destacar.

Mas, como cada uma das estrelas mais proeminentes de Hollywood, Jolie também tem uma marca registrada em seu estilo, que é seu cabelo longo e liso que, desta vez, tomou um rumo diferente, e é isso que, há anos, nos acostumamos a seus penteados com pouco volume, que se destacam pela naturalidade e pouca extravagância, porém, determinada a dar um toque diferente à sua imagem, a atriz optou por cachos espetaculares.

"Es tan triste": Angelina Jolie reaparece con guantes en alfombra roja y este detalle alarmó a las redes Angelina Jolie preocupa a sus fans por el aspecto de sus manos ( Vittorio Zunino Celotto/Foto: Getty Images)

O look de Angelina Jolie no AFI Fest que chocou a todos

Adeus cabelos lisos! Angelina Jolie exibiu o look mais ousado das últimas décadas, após posar no tapete vermelho do AFI Fest, em Hollywood, onde apresentou ‘María’, filme em que deu vida à cantora de ópera, ‘María Callas’, a nova projeto naquele que vem trabalhando nesses meses e que tem grande expectativa do público.

Enquanto os rumores apontam para uma possível nomeação para o Óscar por esta atuação, Angelina Jolie fez uma pose impossível de passar despercebida, apostando numa mudança, revelando o seu lado mais natural e selvagem.

No tapete vermelho do AFI Fest, a atriz de 49 anos chegou posando com um vestido slip de cetim dourado, ao qual acrescentou uma túnica preta estilo caftan e complementou com sapatos de salto alto que deram um toque sofisticado e discreto ao look evento.

Póster 'María' Netflix (Netflix)

Angelina Jolie deixa o cabelo liso para trás

Porém, foi o seu icônico cabelo que conseguiu chamar a atenção, pois ao contrário do que o público está habituado, Angelina Jolie optou por exibir o seu icónico cabelo encaracolado natural, entregando aos seus fãs um postal difícil de esquecer.

Quando o assunto são looks sofisticados e polidos, Angelina Jolie é referência, porém, tem conseguido chamar a atenção de todos ao usar o cabelo naturalmente, sem alisamento perfeito, optando por algo bem mais rebelde, demonstrando que a tendência ‘cacheada’ está em alta .

Diferentemente do que estávamos acostumados, a atriz fez uma pose ousada e selvagem, exibindo seus cachos naturais, exibindo um penteado volumoso, sendo esta uma de suas mudanças mais dramáticas que muitos de seus fãs aplaudiram.

Este look inspirado nos anos oitenta, que se posiciona como uma das grandes tendências, foi aplaudido e debatido nas redes sociais, enquanto alguns apontaram que esta foi uma das suas mudanças mais espectaculares, outros pediram que não mudasse o seu icónico cabelo longo e liso. que ela se vangloriou ao longo dos anos.