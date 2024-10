Tom Holland confirma oficialmente ‘Homem-Aranha 4′ e a data exata em que começam a filmar o filme da Marvel

Os rumores se dissiparam completamente. Tudo o que se segue são informações oficiais. O Homem-Aranha compartilhado pela Marvel Studios e Sony Paintings Entertainment retorna para uma quarta parcela, que já tem data para início das filmagens, segundo afirmou Tom Holland, ator que interpreta Peter Parker.

No meio da semana passada, Tom Holland havia dito que leu o roteiro com Zendaya. Ele revelou que “ele precisa de um pouco de trabalho”, mas ao mesmo tempo “às vezes eles pulavam de alegria”.

Agora, o ator participou de uma entrevista no programa de Jimmy Fallon (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon) e disse que ‘Homem-Aranha 4′ agora é um fato oficial. Além disso, disse que “no próximo verão começaremos a filmar”, assunto que nos deixa claro que o filme sairá no primeiro trimestre de 2026, provavelmente antes de ‘Vingadores: Dia do Juízo Final’.

A importância do ‘Homem-Aranha 4′

Não podemos dizer que será o filme do Homem-Aranha mais importante da história. No entanto, consegue um facto inédito e é que pela primeira vez uma quarta parcela do rastreador de paredes será filmada para a grande tela, após as tentativas falhadas com os personagens anteriores.

O Homem-Aranha de Tobey Maguire esteve próximo, já que havia roteiro e atores confirmados, mas infelizmente o projeto foi cancelado.

Enquanto o Homem-Aranha de Andrew Garfield não conseguiu nem chegar ao terceiro, pois na segunda parte perdeu muita força nas bilheterias.

Tom Holland consegue se firmar com seu papel de Peter Parker no cinema e isso se deve em parte ao impacto que Homem-Aranha: No Way Home, o único filme de grande sucesso do Universo Cinematográfico Marvel, teve após a queda brutal após a estreia de ‘Vingadores: Ultimato’.

Calendário dos estúdios Marvel 2025-2026-2027

Imagens oficiais do MCU nos mostram que este é o cronograma de lançamentos de filmes para os próximos três anos:

Capitão América: Admirável Mundo Novo (14 de fevereiro de 2025)

Raios (2 de maio de 2025)

O Quarteto Fantástico (25 de julho de 2025)

Blade (removido dos lançamentos, mas estava agendado para novembro de 2025)

Filme sem título (provavelmente Homem-Aranha 4) (13 de fevereiro de 2026)

Vingadores: Dia do Juízo Final (1º de maio de 2026)

Filme sem título (6 de novembro de 2026)

Vingadores: Guerras Secretas (2027)

Filme sem título (2027)

Filme sem título (2027)