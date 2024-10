Tata Werneck e Rafael Vitti celebram aniversário da filha com festa temática

Na última quarta-feira (23), Tata Werneck e Rafael Vitti celebraram o aniversário de cinco anos da filha, Clara Maria, com uma festa temática em uma casa de eventos no Rio de Janeiro. A comemoração reuniu familiares e amigos famosos em um evento marcado por diversão e criatividade. O tema escolhido para a festa foi a icônica Família Addams, e a decoração seguiu a linha sombria e divertida, com destaque para uma mão gigante e uma mesa de doces “assombrada”, além de um bolo de dois andares decorado nas cores roxo e vinho.

A atriz e humorista se fantasiou de Wandinha Addams, enquanto sua filha, Clara Maria, também aderiu ao tema, aparecendo com um visual tímido ao lado da mãe na entrada do evento. Já o pai, Rafael Vitti, optou por não usar fantasias, enquanto alguns convidados se entregaram ao tema e desfilaram seus trajes na chegada. Entre as celebridades presentes, destacaram-se Emílio Dantas, que levou seus filhos vestidos de mini vampiros, além de nomes como Louise D’Tuani, Aline Wirley e Igor Rickli.

Foto: Roberto Filho/Brazil News

Apesar do grande evento para a filha, Tata Werneck preferiu uma comemoração mais reservada para o seu próprio aniversário. Este ano, a apresentadora optou por celebrar de forma introspectiva, passando o dia em casa ao lado de sua família e dos amigos mais próximos. Ela expressou gratidão nas redes sociais, mencionando o quanto valoriza seus entes queridos e os momentos tranquilos em contraste com o grande evento que organizou no ano anterior.

Além disso, recentemente Tata utilizou suas redes para compartilhar um momento triste com seus seguidores: o falecimento de um primo querido, Fernando Werneck. A apresentadora homenageou o familiar com uma mensagem emocionada, reforçando o quanto ele foi importante para sua vida.