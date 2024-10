Cropped e unhas pintadas de Rafa Vitti questionam os estereótipos de gênero

O marido de Tatá Werneck aparece de cropped e unhas pintadas ao lado do humorista para gravar as cenas do filme ‘O Clube das Mulheres de Negócios’

Com cropped e unhas pintadas, Rafa Vitti questiona os estereótipos de gênero no filme ‘O Clube das Mulheres de Negócios’, que estreia no dia 28 de novembro nos cinemas do Brasil. O marido de Tatá Werneck, que também está no primeiro filme brasileiro da Netflix protagonizado por um cachorro, trabalha ao lado de grandes nomes da televisão, como Luís Miranda, Irene Ravache e Grace Gianoukas.

ANÚNCIO

A sátira sobre o machismo no país é dirigida por Anna Muylaert, que inverte estereótipos de gênero e provoca reflexões importantes para todo o público. Em ‘O Clube das Mulheres de Negócios’, Vitti faz um rapaz ingênuo chamado Candinho. Já Luís Miranda interpreta o fotógrafo Jongo.

Leia também:

Netflix grava ‘O Filho de Mil Homens’

O filme adaptado do romance de Valter Hugo Mãe traz Rodrigo Santoro no papel principal e conta a história de Crisóstomo, um pescador solitário que, aos 40 anos, sente o vazio da ausência de um filho e sonha em ser pai.

Na busca por relacionamentos verdadeiros e profundos, ele encontra Camilo, um menino órfão, e decide criá-lo, construindo uma família atípica, acreditando que “quando se sonha tão grande a realidade aprende”.

Com direção e roteiro de Daniel Rezende, as gravações aconteceram entre Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, e algumas cidades do interior da Bahia. O elenco conta também com Rebeca Jamir, Johnny Massaro, Miguel Martines, Juliana Caldas, Grace Passô, Inez Vianna, Lívia Silva e Antonio Haddad.