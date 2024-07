Rafa Vitti é protagonista neste novo filme brasileiro da Netflix

Dispensado pela Globo, Rafa Vitti será o protagonista de ‘Caramelo’, filme brasileiro da Netflix que narra a história de um vira-lata chamado Amendoim.

No longa do roteirista Diego Freitas, o marido de Tatá Werneck interpreta uma pessoa que não gosta de cachorros e deve atuar com uma veterinária que será a outra protagonista.

As filmagens de ‘Caramelo’ estão previstas para começar em agosto, segundo a coluna Play, do jornal O Globo.

Vale destacar que o set de gravação foi adaptado para as necessidades do cachorro que vai atuar ao lado de Rafa Vitti.

Lançamentos da Netflix

O filme brasileiro foi anunciado pelo streaming durante a Rio2C, evento da indústria criativa realizado no Rio de Janeiro em junho.

“É o primeiro projeto protagonizado por esse ícone da cultura brasileira”, declarou Gabriel Gurman, diretor de filmes da Netflix no Brasil no evento.

O escritor Paulo Coelho também ganha espaço no catálogo da Netflix. Segundo o streaming, a história de O Diário de um Mago começou a ser gravada no Brasil e na Espanha, mas ainda não há uma data de estreia.

As gravações da minissérie Pssica também começam na cidade de Belém, no Pará. Com direção de Quico Meirelles e Fernando Meirelles, a produção terá apenas quatro episódios baseados no livro homônimo do escritor paraense Edyr Augusto e tem sua história de suspense centrada na vida de três desconhecidos que tentam escapar de uma maldição.

“Olhando para frente, estamos desenvolvendo vários projetos sempre buscando ser criativos e ousados, com histórias que realmente surpreendem, e trabalhando com diversas produtoras”, revelou Gabriel Gurman.

Raffa Vitti na Globo

Depois de trabalharem juntos na novela Terra e Paixão, o casal Tatá Werneck e Rafa Vitti voltam a trabalhar no ‘Lady Night’, talk show apresentado pela humorista no Multishow e na Globo.

O ator encarou o desafio e será um dos entrevistados de Tatá na próxima temporada de ‘Lady Night’. Algo muito esperado pelos fãs do casal.