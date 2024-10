Celebridade no hospital: Roque, do SBT, está na UTI com tumor cerebral

Assistente do SBT é internado na UTI

O ex-assistente de Silvio Santos, Roque foi internado na UTI com tumor cerebral. Segundo Sérgio Roque, conhecido como Roquinho, filho do ex-funcionário do SBT, o estado de saúde dele permanece estável.

“Meu pai está há quase um ano muito debilitado, não estava mais querendo se alimentar e ficou muito desnutrido e, então, minha mãe o levou pro hospital, onde foi direto para a UTI e vem fazendo todos os exames”, disse ele ao ao Portal Leo Dias.

Roque foi diagnosticado com tumor cerebral

O tumor de Roque foi diagnosticado pelos médicos em maio deste ano, após o assistente de Silvio Santos ser levado ao hospital devido a um desmaio repentino enquanto almoçava com a família.

No entanto, o tumor encontrado no cérebro da celebridade brasileira foi considerado benigno pelos exames. Foi detectado também um pequeno sangramento intracraniano na parte frontal da cabeça.

