Túlio Starling rouba a cena no Encontro com mensagem para Zé Loreto: ‘Ganhei um irmão’

Na edição do programa Encontro desta quarta-feira, 23 de outubro de 2024, a Rede Globo trouxe uma mistura de momentos emocionantes e relaxantes. A apresentadora Patrícia Poeta deu o tom com uma conversa leve e divertida ao lado de Túlio Starling e Zé Loreto, que protagonizaram um dos momentos mais comentados nas redes sociais.

ANÚNCIO

Túlio Starling surpreende o público

Durante o programa,Túlio deixou uma mensagem especial e cheia de carinho para seu amigo Loreto, chamando-o de “casquinha”. O comentário rendeu risadas no palco e também nas redes sociais, onde fãs do programa comentaram a sintonia entre os dois. “Mais que amigos, amigos!”, destacou Túlio em uma demonstração de amizade que tocou o público.

Além dos momentos de interação no palco, o público também poderia conferir um pouco dos bastidores. Em uma postagem no perfil oficial da TV Globo no X, a emissora brincou com os fãs ao mostrar os detalhes dos preparativos. “Quem ama um bastidor põe o dedo aqui que já vai fechar!”, disse a publicação, arrancando elogios dos seguidores que gostam de acompanhar o que acontece por trás das câmeras.

LEIA TAMBÉM: Patrícia Poeta comemora aniversário com surpresa no Encontro e presente de Ana Maria Braga

Casamento também vira tema de descontração

Outro destaque do programa foi o tema de casamento, que rendeu uma discussão divertida. A expressão “soltar a franga” usada em um dos diálogos, se refere à liberdade que alguns casais se sentem após o matrimônio. O comentário viralizou com a hashtag #ManiaDeVocê, agregando ainda mais leveza à edição.

Os comentários dos internautas no X não poderiam faltar. “Nada como um bom casamento pra soltar a franga”, escreveu um usuário, referindo-se ao clima descontraído do programa. Outra internauta destacou: “Túlio e Zeloreto são a melhor dupla!”, mostrando a camada do público com os personagens.