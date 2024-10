Look simples e glamuroso: Juliana Paiva mostra vestido usado para ser madrinha

A atriz Juliana Paiva, de 31 anos, foi madrinha de casamento de Paula Peixoto, uma amiga da escola, e aproveitou para mostrar o look escolhido para a cerimônia religiosa que aconteceu no Rio de Janeiro.

ANÚNCIO

Qual o look usado por Juliana Paiva em casamento no Rio

Em fotos publicadas no Instagram, a celebridade brasileira aparece com um vestido longo na cor azul. Sem joias aparentes, Juliana também optou por deixar os cabelos presos para a cerimônia de casamento da amiga com João Pedro Bastos.

“Desta vez celebrando como madrinha de uma amiga da época de escola. É lindo testemunhar os movimentos e encontros dessa vida”, escreveu ela.

Juliana Paiva A celebridade brasileira apareceu ao lado do namorado Danilo Partezani na cerimônia de casamento de Paula Peixoto, uma amiga da escola (Reprodução/Instagram)

Juliana Paiva aparece com o namorado em fotos na igreja

A atriz Juliana Paiva foi à igreja acompanhada do namorado, o arquiteto e empresário Danilo Partezani, que também apareceu nas fotos. Os dois estão juntos desde 2022, mas ainda não há nada sobre o casório deles.

Leia também:

A última novela de Juliana Paiva na TV Globo

Juliana fez parte do elenco da novela ‘Família é Tudo’, onde interpretou a mocinha Electra. Fora da emissora, ela também encarou o desafio de viver uma personagem na série médica brasileira ‘Sutura’, prevista para estrear em novembro no Prime Video.