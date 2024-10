Vídeos de bebês dormindo ao som de Falamansa emocionam Tato no Mais Você

Tato do Falamansa no Mais Você - Foto: Globo

O cantor Tato, vocalista do grupo Falamansa, recentemente viu sua música ganhar uma nova e curiosa utilidade. Vídeos de bebês dormindo embalados pelas canções da banda viralizaram nas redes sociais, e Tato aproveitou a oportunidade para compartilhar sua alegria com essa repercussão inesperada. Conforme o GShow, o vocalista considerou esses vídeos como uma “bênção” na trajetória do grupo: “Hoje quero agradecer a todos os papais e mamães que estão vendo na música do Falamansa um instrumento de paz, de amor, de alegria, de fé, tudo isso que eu gosto de escrever”, acrescentou o cantor.

As músicas da banda, conhecidas por seus ritmos de forró pé de serra e letras leves, têm alcançado até os mais jovens de maneiras inusitadas. O fato de as melodias estarem ajudando bebês a relaxarem e dormirem mostra o poder calmante que a música pode ter. Nas redes sociais, diversos pais compartilham vídeos em que seus filhos adormecem ao som dos sucessos da banda, como “Xote dos Milagres”.

Homenagem especial

Durante uma aparição no programa Mais Você na última terça-feira (22), Tato comentou sobre os vídeos que viralizaram e até fez uma versão exclusiva do refrão de “Xote dos Milagres”, dedicando-a aos bebês e seus pais: “Ê, para surdo ouvir, para cego ver, que essa canção faz seu bebê adormecer”. Ele destacou também que, além de ser algo inesperado, essa nova conexão com o público infantil é um motivo de orgulho para o grupo, que há anos vem trazendo músicas cheias de energia e positividade.