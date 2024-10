Despedida de Felipe Andreoli no Mais Você emociona Ana Maria e fãs

Na manhã da última segunda-feira, 21 de outubro de 2024, o Mais Você foi palco da despedida de Felipe Andreoli da Rede Globo. O jornalista esportivo, que estava de férias, fez sua primeira aparição no programa matinal, onde anunciou que deixará a emissora ao final deste mês para focar em novos projetos pessoais e profissionais, além de passar mais tempo com a família.

Durante o programa, Andreoli conversou com Ana Maria Braga sobre os últimos jogos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, destacando os momentos mais importantes das competições. A descontração tomou conta quando, ao final do bate-papo, o jornalista fez um gesto carinhoso ao pegar um dos alimentos da tradicional mesa de café da manhã para levar à equipe do Globo Esporte, onde ele trabalhou por anos.

A despedida foi marcada por um abraço caloroso e palavras afetuosas entre o apresentador e Ana Maria. Em um gesto sincero, ele declarou: “Te amo, tá?”, seguido de um beijo no rosto da apresentadora. Ana Maria retribuiu o carinho com palavras de incentivo, desejando sucesso ao jornalista: “Vai com Deus, viu? Um beijo na família. Inté”. O clima foi leve e cheio de boas energias, com Louro Mané também participando da interação e arrancando sorrisos do público.

Nas redes sociais, a despedida de Andreoli repercutiu entre os internautas, que desejaram sorte em sua nova jornada. Um seguidor comentou: “Vai fazer falta no Globo Esporte, mas a família vem primeiro!”, enquanto outro elogiou a amizade evidente entre ele e Ana Maria: “Que lindo o carinho entre eles, emocionante!”.

O jornalista, que estava na Globo há quase uma década, deixa uma trajetória marcada por simpatia e bom humor. Sua saída, embora sentida pelos fãs, abre um novo capítulo em sua carreira, no qual ele promete se dedicar a projetos que o aproximem mais de seus entes queridos.