‘Cara chato!’: Internautas reagem à participação de Marcos Mion no Mais Você

Nesta segunda-feira, 21 de outubro de 2024, o apresentador Marcos Mion fez uma participação especial no programa Mais Você, comandado por Ana Maria Braga. Em um clima descontraído, Mion chegou animado para o café da manhã com a “Namaria”, como carinhosamente é chamada por seus fãs. A visita foi muito comentada nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter), onde a interação entre os apresentadores chamou atenção.

Reações dos internautas

Os internautas, é claro, não deixaram de comentar a interação entre os apresentadores. No perfil oficial da TV Globo no X, a postagem “Marcos Mion chegou pra tomar aquele café reforçado com a Namaria 💋☕️” rendeu dezenas de curtidas e interações.

Já o usuário @OFellipeBarreto ironizou a participação de Mion, sugerindo que ele estava ali para tentar alavancar a audiência do Caldeirão: “Caldeirão vai tão ruim de audiência que botaram esse cara pra ir contando o que passou no último programa na esperança de atrair o público da manhã? Ave Maria...”. A piada, porém, foi recebida de forma descontraída pelos fãs do apresentador, que elogiaram sua presença carismática e divertida no Mais Você.

Enquanto isso, outros usuários, como @MaranhenseChato e @lioohsenn, também aproveitaram para comentar com bom humor, destacando como Mion e Ana Maria têm uma química leve e agradável na televisão.