Everton Cebolinha e Isa Ranieri encerram casamento de 8 anos com acordo milionário

Após oito anos de casamento e três filhos juntos, Everton Cebolinha e Isa Ranieri estão oficialmente em processo de divórcio. Conforme noticiado pelo Terra, o casal, que viveu altos e baixos durante o relacionamento, está agora resolvendo os detalhes financeiros e patrimoniais. De acordo com fontes próximas, Isa, que assinou um contrato no início do casamento abrindo mão dos bens do jogador, saiu dessa relação com uma situação financeira confortável.

A história do casal teve várias reviravoltas. Em 2018, quando se casaram, Isa aceitou não reivindicar nenhum patrimônio de Everton em caso de separação. No entanto, após uma breve separação enquanto moravam em Portugal, ela renegociou o acordo. Em 2024, o casal vivia um bom momento, tendo comprado uma mansão na Barra da Tijuca, avaliada em R$ 20 milhões, além de outra propriedade em Fortaleza. Ambos os imóveis estão no nome de Isa.

Patrimônio e pensão

Mesmo com o término do casamento, Everton garantiu que Isa ficará bem amparada financeiramente. Ela continuará morando em uma das casas e terá um carro de luxo à disposição, além de uma mesada e a pensão para os três filhos. Um amigo próximo ao jogador revelou que, apesar da separação, ainda acredita na possibilidade de reconciliação entre os dois.

Os rumores de que a separação foi motivada por uma suposta traição de Everton com uma influenciadora circularam na mídia. No entanto, Isa esclareceu publicamente que o término não está relacionado a infidelidade. Segundo ela, a decisão de se divorciar foi tomada em conjunto, após ambos considerarem vários fatores que desgastaram o casamento.

Isa também criticou a exposição pública da vida pessoal do casal e pediu mais responsabilidade quando o assunto envolve uma família com crianças. Ela reforçou que sua prioridade são os filhos e que prefere manter o foco em sua vida pessoal longe dos holofotes.