Apontada como pivô do fim do casamento de Everton Cebolinha, influenciadora quebra o silêncio e dispara: “Pessoa sem responsabilidade”

A influenciadora Ivana Bermanelli, apontada como pivô do fim do casamento de Everton Cebolinha, jogador do Flamengo, usou seu perfil no Instagram para se pronunciar pela primeira vez sobre a polêmica.

Na semana passada, Isa Ranieri, ex-companheira do atleta, comunicou em seu perfil no Instagram que os dois não estão mais juntos após oito anos. E, de acordo com o jornal EXTRA, Cebolinha já estaria vivendo um outro relacionamento – com Ivana – há alguns meses.

Por meio de uma nota, o atleta negou traição e disse que desconhecia a influenciadora. Contudo, após circularem na web fotos e vídeos dos dois juntos, o jogador do Flamengo publicou um novo comunicado em seu Instagram.

“Eu não estou namorando e muito menos estive com alguém há 10 meses a não ser com Isa. Conheci tal pessoa uma única vez e isso tudo aconteceu quando estávamos separados, já decididos e com advogados intermediando tudo” escreveu Everton.

“Deus sabe do meu coração e do quão destruído estou por dentro em função dessa exposição (assim como sei que ela também está e isso é o que mais me machuca). Nunca estive atrelado a polêmicas e muito menos em relação a traições”, continuou.

“Tenho minhas falhas, mas a última coisa que eu sempre quis foi expor meus filhos, minha família e principalmente a pessoa que foi e confesso que ainda é a minha base: Isa. O meu maior pedido de perdão é para ela e o meu maior foco agora vai ser me recuperar dessa lesão, voltar ainda mais forte, recuperar o prestígio dela e reconquistar o amor da minha vida: a mãe dos meus filhos.”

Sem citar nomes, Ivana Bermanelli então se manifestou em seu perfil: “Eu não apareci antes porque essa semana tinha o ‘Dia das Crianças’ e eu não queria me desgastar com esse assunto porque tenho um filho. O mais interessante é a gente observar a pessoa se contradizendo o tempo todo. Desde que esse assunto surgiu, nós já temos dois pronunciamentos dessa pessoa.”

“Eu imagino que a maioria queira saber realmente o que aconteceu. Eu quero deixar bem claro que eu sou uma mulher muito bem resolvida e faz parte da vida a gente se relacionar com pessoas vazias e sem personalidade”, completou.

“Para deixar claro, eu não fui amante de ninguém, não fui atrás de ninguém. Muito pelo contrário. Eu não procurei confusão com ninguém. Só estava curtindo e tive o desprazer de alguém me expor, uma pessoa sem responsabilidade.”

A influenciadora falou ainda dos ataques que vem recebendo na internet. “Por que a galera quer atacar sem antes saber os dois lados da história? Está cansativo e exaustivo. Mas sabemos que óbvio, quando sai uma polêmica dessas, a mulher sempre vira alvo de críticas...”, disse

Antes de encerrar, Ivana, que é mãe do pequeno Loue, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com Luan Almeida, jogador do Bragantino, acrescentou: “Gente, vocês estão indo atacar meu ex-marido, que já está em outro relacionamento e bem resolvido também.”

“Somos amigos por causa do nosso filho e vocês ficam atacando o coitado, chamando ele de corno. A gente já está separado há quase 2 anos. Vocês são muito atrasados, vocês são de outro tempo”, declarou ela, indignada.