Cocaína, crack e mais: Exame toxicológico revela drogas no organismo de Liam Payne, diz site

Nesta segunda-feira, dia 21 de outubro, o exame toxicológico de Liam Payne apontou que o artista tinha cocaína, crack e outras drogas no organismo. A informação é do portal TMZ.

O jovem astro, que ficou conhecido ao integrar a boyband pop ‘One Direction’ ao lado de Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson, morreu na última quarta-feira (16), aos 31 anos, no hotel Casa Sur, em Buenos Aires, na Argentina.

Ao TMZ, policiais forenses revelaram ainda que foram encontrados uma versão argentina de metanfetamina no exame do músico e também um coquetel de drogas sintéticas, conhecido como ‘cocaína rosa’.

Durante buscas no quarto do hotel, a polícia de Buenos Aires encontrou medicamentos como clonazepam (remédio utilizado no tratamento de epilepsia, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, entre outros) e bebida alcoólica.

A morte de Liam Payne

Na noite da última quarta-feira (16), o mundo foi pego de surpresa com a notícia do falecimento do cantor Liam Payne, aos 31 anos de idade.

De acordo o jornal La Nacion, Liam faleceu após cair do terceiro andar do hotel Casa Sur, em Buenos Aires, na Argentina. Ainda segundo o jornal, a polícia foi chamada ao local para conter “um homem agressivo” que poderia estar sob “a influência de drogas ou álcool”.

Segundo informações do “Clarín”, conforme uma autópsia preliminar, Liam morreu de politraumatismos e hemorragia interna e externa. Ainda de acordo com jornal argentino, o músico teve uma morte instantânea.