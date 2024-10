Arthur Aguiar ficou fora de festão que Maíra Cardi deu para filha

Arthur Aguiar ficou fora da lista de convidados da festa de seis anos de Sophia, sua filha, fruto do seu relacionamento com a influenciadora digital Maíra Cardi. A festa aconteceu no domingo, 20 de outubro, em Campinas, cidade do interior de São Paulo e os desentendimentos constantes teriam sido a razão para que o ator não comparecesse ao grande evento.

Como de costume, Maíra Cardi não economizou um centavo para celebrar mais um ano da filha. A coach de emagrecimento mostrou em suas redes sociais não poupou em balões coloridos e na mesa do bolo, que foi inspirada na animação da Disney Lilo & Stitch.

“”Tem areia de verdade. Tudo é de verdade, não tem nada de mentira aqui”, destacou. “Olha o mar lá atrás, gente, que coisa mais linda”, vibrou, mostrando um enorme painel de LED.

Para fechar, Maíra, de 41 anos, mostrou que combinou o look com a filha e com o atual marido, o influenciador Thiago Nigro, de 34.