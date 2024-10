Aniversário dos trigêmeos: Fátima Bernardes se derrete na web

Enquanto Arthur Aguiar não é convidado pela ex para a festa de seis anos da própria filha, Fátima Bernardes celebrou o aniversário dos trigêmeos, fruto do seu casamento com William Bonner, âncora do Jornal Nacional (TV Globo).

ANÚNCIO

Na manhã desta segunda-feira, 21 de outubro, a apresentadora, de 62 anos, escreveu uma linda mensagem no Instagram para Vinicius, Laura e Beatriz, que completam 27 anos de vida. Ela lembrou que o tempo voa, mas que tudo valeu a pena.

Leia também:

“Como passou rápido. Como é gostoso ver tudo que vivemos nos últimos 27 anos. Só que ao separar algumas fotos pra postar, tudo está tão vivo na memória que parece que foi ontem. Que vocês sigam buscando a felicidade, sigam construindo a história de vocês”, comentou ela.

Em seguida, a ex-apresentadora do ‘Encontro’ (TV Globo) deixou no ar que em breve desejaria estar ao lado dos filhos: “E sempre que possível estejamos juntos para celebrar a vida, como na última foto desse carrossel. Amo vocês imensamente. A música do Palavra Cantada é um momento nostalgia, de ótimas memórias”, escreveu a famosa.

Leia também: