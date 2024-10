A mensagem religiosa de Vera Viel após retirar tumor da coxa: ‘Que eu encontre descanso’

Vera Viel, esposa do apresentador e ator Rodrigo Faro, postou uma mensagem religiosa na manhã desta segunda-feira, 21 de outubro, após retirar um tumor maligno da coxa, o sarcoma sinovial. Em seu pedido, a famosa pediu paz e agradeceu a Deus pela superação da doença.

“Que eu encontre descanso na minha fé durante as minhas guerras. Que eu entenda que quando Deus muda os meus planos, é para me colocar na direção de algo melhor. Que eu valorize cada abraço que eu recebo na tempestade. Que eu agradeça por ser amor, apesar de tudo e de todos. E que eu jamais esqueça que a humildade é a essência mais bonita da sabedoria. Amém”, escreveu Vera, que segue seu tratamento em casa.

Ao ‘Domingo Espetacular’ (Record), a esposa de Rodrigo Faro falou sobre a sensação de saber que passaria pela cirurgia contra o câncer. Ela contou como os médicos falaram que o tumor crescia lentamente em sua perna: “Esse tumor já estava em mim acho que no começo do ano e ele foi crescendo lentamente. Só descobri porque comecei a fazer as aulas e, com o impacto do muay thai, que você chuta muito, com os chutes, ele acabou estourando, virou um hematoma, que virou um nódulo, um coágulo, que eu conseguia apalpar”.

Vera Viel disse ainda que foi o marido, apresentador do ‘Hora do Faro’, que pediu para ela fazer uma ressonância: Ela disse que teve muito medo e, durante a entrevista: “Eu não podia ficar também sendo forte o tempo todo. Não adianta querer ser forte. Chorei várias vezes sozinha, quando estava tomando banho, porque não sabia o que ia realmente acontecer”.