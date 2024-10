Descubra os dias do show ‘Todo Dia’ na Caixa Cultural São Paulo

A Caixa Cultural São Paulo (Praça da Sé, 111), próximo ao metrô, apresenta o show ‘Todo Dia’, da dupla Tiquequê, nos dias 24, 25 e 26 de outubro. Serão seis apresentações ao todo, distribuídas ao longo de três dias, sempre marcadas para às 11h e às 15h. No dia 24 às 15h, será com intérprete de libras.

ANÚNCIO

Com duração de 60 minutos, as apresentações na capital paulista são gratuitas e os ingressos serão distribuídos 1 hora antes do início do espetáculo, limitado a um ingresso por pessoa.

A turnê, que já percorreu várias cidades do Brasil, revive os grandes sucessos da dupla e promete uma experiência divertida que incentiva a dança em sintonia com as melodias.

Leia também:

O espetáculo mistura a performance de música e teatro e cada canção apresentada durante a performance aborda as alegrias simples e os momentos marcantes da infância. No repertório, os sucessos ‘Quer Dançar?’, ‘Barulhinho, Barulhão’ e ‘Festa na Floresta’.

Diana Tatit diz que o show na Caixa Cultural São Paulo busca promover a liberdade nos movimentos: “Queremos que cada pessoa se sinta confortável para cantar e dançar, aproveitando cada instante do espetáculo. A inocência da infância transforma cada momento em algo encantador”.