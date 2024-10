‘O que Acontece Depois’: Conheça a história da comédia romântica de 2023 que está bombando no Prime Video

Tem coisa mais tediosa do que passar o sábado à noite em casa? Contudo, o cenário pode mudar quando você encontra o filme ideal para assistir nas plataformas de streaming.

Por isso, temos aqui uma dica que promete fixar seus olhos na TV do começo ao fim. Trata-se da comédia romântica estadunidense ‘O que Acontece Depois’ [no inglês, ‘What Happens Later’], originalmente lançada em 2023.

O longa-metragem, adicionado recentemente ao catálogo do Prime Video, foi dirigido por Meg Ryan, escrito por Ryan, Steven Dietz e Kirk Lynn, e é baseado na peça ‘Estrela Cadente’ de Dietz de 2008.

De acordo com a sinopse oficial, o filme traz a história de dois ex-amantes chamados Willa e Bill, que passam a noite presos em um aeroporto durante uma nevasca.

Willa tem uma mente mágica, enquanto Bill é um cara catastrófico. Os dois reviram o passado e começam a se perguntar se o reencontro é mera coincidência ou algo mágico.

Assista ao trailer:

A obra é estrelada por Meg Ryan, em seu primeiro trabalho como atriz desde o filme de drama ‘Ithaca’, e o ator David Duchovny, famoso por seus papéis em ‘Arquivo X’, ‘Californication’ e ‘Twin Peaks’.

Além da dupla, outros nomes que também integram o elenco são: Faron Ledbetter, Will Reed, Patricia Rouse, Jarred Rogers, Jonah Garcia, Tori Nadine e Kimberly Potthast.

‘O que Acontece Depois’ possui 1 hora e 45 minutos de duração, classificação indicativa para maiores de 14 anos e está entre os filmes mais vistos da plataforma. Portanto, se você é assinante Prime Video, não perca tempo e aperte já o play!