Liam Payne: Louis Tomlinson se manifesta pela primeira vez sobre a morte do colega de One Direction; veja

Nesta quinta-feira, dia 17 de outubro, o cantor e compositor, Louis Tomlinson, usou seu perfil no Instagram para se pronunciar sobre a morte do colega de One Direction, Liam Payne, aos 31 anos.

O astro foi encontrado morto no hotel Casa Sur, em Buenos Aires, na Argentina, na última quarta-feira (16). De acordo o jornal La Nacion, Liam faleceu após cair do terceiro andar do hotel. Ainda segundo o jornal, a polícia foi chamada ao local para conter “um homem agressivo” que poderia estar sob “a influência de drogas ou álcool”.

Tomlinson é o primeiro ex-integrante da boyband a se manifestar publicamente sobre o falecimento do amigo. “Estou arrasado por escrever isso, mas ontem perdi um irmão. Liam era alguém que eu admirava todos os dias, uma alma tão positiva, engraçada e gentil”, começou.

“Conheci Liam pela primeira vez quando ele tinha 16 anos e eu tinha 18, fiquei instantaneamente impressionado com sua voz, mas o mais importante, com o passar do tempo, tive a chance de ver o irmão gentil que desejei durante toda a minha vida”, continuou.

“Liam era um compositor incrível com um grande senso melódico, sempre falávamos em voltar ao estúdio juntos para tentar recriar a química de composição que construímos na banda.”

“E, para que conste, Liam foi, na minha opinião, a parte mais vital do One Direction. A sua experiência desde tenra idade, o seu ouvido perfeito, a sua presença de palco, o seu dom para escrever. A lista continua. Obrigado por nos moldar, Liam.”

Antes de finalizar, Louis ainda mandou um recado direto para o amigo. “Sinto-me muito sortudo por ter você em minha vida, mas estou realmente lutando com a ideia de dizer adeus”, disse.

“Estou muito grato por termos nos aproximado ainda mais desde a banda, falar ao telefone por horas, relembrar todas as milhares de memórias incríveis que tivemos juntos é um luxo que pensei que teria com você para o resto da vida. Eu adoraria dividir o palco com vocês novamente, mas não foi assim.”

E acrescentou: “Quero que você saiba que se Bear [filho de Liam] precisar de mim, serei o tio que ele precisa em sua vida e contarei histórias de como seu pai era incrível. Eu gostaria de ter a chance de me despedir e dizer mais uma vez o quanto eu te amava. Payno, meu garoto, um dos meus melhores amigos, meu irmão, eu te amo, cara. Durma bem.”

Veja na íntegra:

O perfil oficial de One Direction no Instagram também publicou agora há pouco uma nota dos demais integrantes sobre a morte de Liam. “Estamos completamente devastados com a notícia do falecimento de Liam. Com o tempo, e quando todos estiverem prontos, haverá mais a dizer”, começou o comunicado.

“Mas, por enquanto, vamos tirar um tempo para lamentar e processar a perda de nosso irmão, a quem amávamos profundamente. As memórias que compartilhamos com ele serão guardadas para sempre.”

“Por agora, nossos pensamentos estão com sua família, seus amigos e os fãs que o amavam junto conosco. Sentiremos sua falta imensamente. Nós te amamos, Liam”, finalizou.

Confira: