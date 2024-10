Marvel Studios tem oportunidade de ouro de dar a Keanu Reeves o personagem que ele sempre desejou do MCU

O Universo Cinematográfico Marvel (MCU) abordou temas de grande interesse para o futuro da franquia, em uma de suas mais recentes séries do Disney Plus, Agatha All Along. A personagem principal da produção, interpretada por Kathryn Hahn, citou um dos nomes que os fãs queriam ouvir há mais de uma década, o de Mephisto.

O fato de Mephisto ter sido mencionado abre as portas para todo um universo de possibilidades. Uma delas tem a ver com um personagem que Keanu Reeves sonha interpretar na Marvel, como ele mesmo disse em 2022, em entrevista a Jimmy Kimmel.

Na conversa com o apresentador de um dos programas noturnos mais famosos dos Estados Unidos e do mundo, Keanu Reeves disse que se a Marvel o chamasse um dia, gostaria que fosse para o papel de Motoqueiro Fantasma.

As chamas vivas deste motociclista já apareceram em Agents of SHIELDS (a série). No entanto, eles o mostraram como coadjuvante de uma versão alternativa de Robbie Reyes, interpretado por Gabriel Luna. Não é a versão original de Johnny Blaze que todo o fandom da série espera ver.

Ghost Rider é um clássico pela terrível injustiça que sofre o personagem principal, obrigado a sofrer e buscar vingança eternamente. Foto: @berkingham

Mefisto e Motoqueiro Fantasma

O fato de Agatha ter mencionado Mephisto abre as portas, diretamente, para o aparecimento do Motoqueiro Fantasma.

Lembremos que Johnny Blaze se transforma nessas chamas vivas, após fazer um pacto com o demônio Mephisto para salvar a vida de seu pai adotivo. Assim, como resultado, ele se torna o “Motoqueiro Fantasma”, um espírito vingador que se manifesta com uma caveira em chamas e uma motocicleta mística.

Durante o dia, Blaze é um humano normal, mas à noite ou quando está em perigo, ele se transforma no Motoqueiro Fantasma, com a missão de punir os malfeitores. É o cenário ideal para ligar para Keanu Reeves. Faça isso Marvel Studios.