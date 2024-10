95 anos de Fernanda Montenegro: TV Globo homenageia atriz hoje

A atriz Fernanda Montenegro completa 95 anos de vida nesta quarta-feira, 16 de outubro, quando a TV Globo coloca em sua programação uma homenagem repleta de emoção. O programa será exibido tanto na TV aberta, quanto na plataforma de streaming, o Globoplay.

ANÚNCIO

No ‘Tributo’, a veterana do entretenimento aparece ao lado da filha, a atriz Fernanda Torres, que não poupa palavras para descrever o seu amor e orgulho, e de outros colegas de profissão.

“Ela é um ser totalmente do presente. E trabalha mais do que todos nós, sendo chamada para filmes, novelas, peças, debates e comerciais. É requisitadíssima e dá conta”, disse Fernanda Torres para a coluna Play, do Jornal O Globo.

Leia também:

Orgulhosa, a filha também afirmou que Fernanda Montenegro conta com uma corrente de pessoas e de experiências e disse que esse é o preço de viver muito. No próximo ‘Tributo’, a veterana de 95 anos também fará a leitura de poemas e trechos de autores renomados e ainda fará uma declaração para Fernando Torres, seu companheiro, que morreu em 2008.

“Sem ele a minha vida não se cumpriria. Do nosso mais profundo pacto de existir, vieram dois filhos maravilhosos, que também são referências dentro do nosso processo artístico. Tenho que agradecer, viu, Fernando, a você”, falou a veterana nos bastidores da gravação do programa.