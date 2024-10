Andréa Sorvetão detona paquita ‘Geração 2000’ após revelação polêmica

Andréa Sorvetão detonou uma das paquitas da ‘Geração 2000′, após uma fala polêmica envolvendo um grupo de Whatsapp com outras assistentes da apresentadora Xuxa. A alfinetada sem dó foi direcionada para Lana Rhodes, que chegou a afirmar que a esposa de Conrado foi retirada do grupão.

Aproveitando ainda o sucesso do documentário ‘Pra Sempre Paquitas’, do Globoplay, Sorvetão disparou contra a paranaense, que disse num podcast que ela não está no grupo por divergências políticas. Sem dar muitas explicações, a ex-paquita disse apenas que Lana “não fez parte da história”.

“Nem fez parte do grupo nem participou da história e vai falar na maior cara limpa”, disparou Andrea em seu canal no Youtube.

Ex-paquita 'Geração 2000', Lana Rhodes é detonada por Andréa Sorvetão após comentário sobre grupo no WhatsApp (Reprodução/Instagram @lana_rhodes)

O que a Paquita ‘Geração 2000′ disse sobre Sorvetão e gerou a grande polêmica da vez

Em fevereiro de 2023, Lana Rhodes, chamada de paquita ‘geração 2000′ participou do podcast ‘Barbacast’ e afirmou que Andréa Sorvetão havia sido expulsa do grupo do WhatsApp das ex-assistentes de Xuxa.

Em seu depoimento, ela disse que a ex-paquita foi retirada não apenas por seu posicionamento político, mas de vida: “Você pode votar em quem você quiser. Mas se você quer uma relação com pessoas humanistas, você precisa, minimamente, ou respeitar ou ser e aí começou a rolar uma falta de respeito”, apontou Lana. Em seguida, a Paquita disse que “falta de respeito não rola” no grupo das assistentes e quem desrespeita é convidado a se retirar.