Bárbara Borges diz não ter nenhum problema com Xuxa, após polêmica

A ex-paquita e campeã de ‘A Fazenda 15′, Bárbara Borges revelou que não tem nenhum problema com Xuxa Meneghel e o que ela contou no documentário do Globoplay, ‘Para Sempre Paquitas’, é um recorde dos momentos que ela viveu ao lado das outras assistentes da rainha dos baixinhos.

ANÚNCIO

Em conversa com o site F5, durante o último dia de shows do Rock in Rio 2024, a atriz reforçou que é inegociável aquilo que ela viveu e sentiu durante o tempo que trabalhou ao lado de Xuxa e Marlene Mattos, sua antiga empresária.

“Essa é a minha história, né? Um pouco da minha história, um recorte. São 29 meninas e não dá para se aprofundar em todas. Hoje estamos em outro momento da vida, mas o que a gente viveu naquela época jamais seria permitido atualmente”, disse a namorada do ator Iran Malfitano.

A ex-paquita também afirmou que chorou ao ver o quarto episódio do documentário inédito no streaming da Globo e que não tem nenhuma inimizade com a apresentadora infantil. Já nas redes sociais, ela disse que, na época, Xuxa seguiu com a sua “omissão, cegueira e egocentrismo”.

Documentário Globoplay mostra a relação entre Xuxa e as Paquitas durante as décadas na TV Globo (Willian Andrade/Globo)

Ao F5, Bárbara Borges reforçou que não iria acusar ou ofender a rainha dos baixinhos e que estava tranquila com tudo que disse no documentário: “Existe uma coisa que é inegociável para mim, que é o que eu vivi. É a minha verdade, são os meus sentimentos e sem querer ofender ninguém, mas é a minha opinião. Não é verdade absoluta”.

Qual show Bárbara Borges assistiu no Rock in Rio 2024

Na Cidade do Rock, a campeã do reality show ‘A Fazenda’ tinha dois shows internacionais preferidos para acompanhar. O primeiro foi o do rapper Ne-Yo, que subiu ao palco no domingo, 22 de setembro. Em seguida, ela também dançou ao som dos hits de Mariah Carey: “Não tinha como não vir”, afirmou a famosa ao F5.

Antes disso, Bárbara foi ao Rock in Rio na sexta-feira, 20 de setembro, assistir ao show de Katy Perry, que se despediu do Brasil falando que ama os fãs que possui no país.