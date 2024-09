Esta série revive o auge das Paquitas e quebra o silêncio de Sorvetão

Documentário Globoplay mostra a relação entre Xuxa e as Paquitas durante as décadas na TV Globo

A sensação de nostalgia está garantida para quem foi criança entre as décadas de 1980 e 1990 com a estreia do documentário ‘Pra Sempre Paquitas’, que reuniu as meninas que foram o braço direito e esquerdo da apresentadora Xuxa Meneghel durante anos.

Chegando ao catálogo do Globoplay em 16 de setembro, a produção coloca um ponto final no rompimento entre a rainha dos baixinhos e Andréa Faria, a Sorvetão, uma das Paquitas mais famosas e queridas do ‘Xou da Xuxa’ (TV Globo). Sim, ela vai contar tudo que sabe durante os 5 episódios deste documentário inédito.

Porém, o documentário inédito ‘Pra Sempre Paquitas’ não tem apenas barraco. As eternas companheiras de Xuxa mostram como era o clima nos bastidores dos programas, shows e como mantém o contato com a apresentadora infantil até hoje.

Essa produção Original Globoplay também tratou de chamar as Paquitas que fizeram parte do ‘Xuxa Park’, programa que estreou em 1995. Andrezza Cruz, Bárbara Borges, Caren Lima, Diane Dantas, Gisele Delaia, Graziella Schmitt e Vanessa Melo não deixam escapar nenhum detalhe sobre as gravações e viagem para quem tem saudade daquela época.

Assuntos polêmicos e nunca tratados na TV são ditos sem pudor no documentário ‘Pra Sempre Paquitas’

Como você deve imaginar, o documentário idealizado pelas ex-paquitas Ana Paula Guimarães e Tatiana Maranhão para o Globoplay traça, ao longo de cinco capítulos, um paralelo entre as gerações de assistentes, chegando até o ano 2000. Mas, questões mais polêmicas, como a pressão estética, assédio e trabalho durante o período escolar também estão entre os assuntos abordados sem pudor ao longo do Original.

Além das brasileiras, o documentário reuniu também as Paquitas chilenas, argentinas, uruguaias e peruanas, além de trechos inéditos da entrevista com a paquita americana, extraídos de ‘Xuxa, o documentário’, que também foi exibido pela plataforma de streaming da TV Globo.