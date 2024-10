Confusão em evento: Xuxa é agredida e ato gera revolta entre os fãs da apresentadora

Durante sua participação no evento Futebol Esperança, realizado neste domingo (13) em São Paulo, Xuxa Meneghel foi vítima de uma situação inesperada. A apresentadora, conhecida por seu trabalho com o público infantil e por seu carisma, participou da maratona solidária do Criança Esperança, que reuniu diversas celebridades em apoio a instituições beneficentes. Porém, o que foi para ser um momento de terminar em confusão.

ANÚNCIO

Ao final de sua participação no evento, enquanto Xuxa se preparava para deixar a Arena Corinthians, muitos fãs se aglomeravam para tirar fotos com a apresentadora. No entanto, em meio à multidão, uma mulher desrespeitosa surpreendeu a todos ao cuspir na famosa. A atitude chocou os presentes e transformou rapidamente o ambiente de alegria em um cenário de tensão.

Confusão e indignação dos fãs

Diante do ato desrespeitoso, a apresentadora decidiu não atender mais os fãs que aguardavam por fotos. A situação rapidamente saiu do controle, causando revolta entre aqueles que esperavam uma oportunidade de interagir com a “Rainha dos Baixinhos”. O clima só se acalmou após Xuxa deixar o local, sem dar continuidade ao encontro com os fãs.

Nas redes sociais, o apoio à apresentadora foi imediato. Admiradores expressaram sua indignação, criticando o comportamento da agressora. Muitas questionaram o motivo por trás de tanta hostilidade direcionada a artista, que marcou gerações com seu programa infantil. “É um absurdo alguém tratar a Xuxa dessa forma!”, declarou uma seguidora. Outros reforçaram o carinho e a admiração por ela, lembrando o impacto positivo de sua trajetória.

Motivo do ato ainda é um mistério

Segundo testemunhas e vídeos que circularam nas redes, Jéssica Abreu ficou insatisfeita com o tratamento que recebeu ao tentar interagir com a apresentadora. A mulher teria puxado Xuxa pelos braços, o que gerou uma resposta negativa da artista. Visivelmente irritada, Jéssica comentou para a apresentadora, chamando-a de “abusada” e, logo em seguida, cometeu a agressão.

Vídeos divulgados pela própria Jessica mostram ela fazendo comentários ofensivos, chamando a apresentadora de termos depreciativos. A situação só foi contida quando seguranças intervieram, mas o estrago já havia sido feito