Andressa Suita, esposa de Gusttavo Lima, usou bolsa de luxo que pode custar mais de R$ 500 mil; veja detalhes

Nos últimos dias, o nome do cantor e compositor, Gusttavo Lima, de 35 anos, têm sido um dos mais comentados nas redes sociais. O motivo? O artista foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A medida foi adotada pela Polícia Civil de Pernambuco, na Operação Integration, que tem ao todo 53 alvos em seis estados brasileiros, entre eles, a advogada e influenciadora, Deolane Bezerra, 36, e o cantor sertanejo.

Na última segunda-feira, dia 30 de setembro, Gusttavo então resolveu abrir uma live em seu perfil no Instagram e, junto com seu advogado, Claudio Bessa, negou todas as acusações.

“Isso é loucura, eu nem sei por que estou passando por isso. É um assassinato de reputação”, disse o cantor em um trecho da transmissão ao vivo. Veja na íntegra:

Por causa disso, a vida luxuosa que o cantor ostenta ao lado da esposa, a influenciadora Andressa Suita, de 36 anos, e dos filhos, Gabriel e Samuel, de 7 e 6 anos, respectivamente, também tem se tornado alvo de comentários nas redes sociais.

E, recentemente, uma bolsa usada por Suita durante uma viagem à Grécia chamou a atenção dos internautas. Em um passeio de barco ao lado do companheiro, a influenciadora exigiu uma luxuosa bolsa Hermès Handbag Birkin de cor caramelo e detalhes de palha.

De acordo com o portal Vogue, a peça, famosa por sua exclusividade, não está disponível para qualquer pessoa. É necessário se enquadrar no perfil exigido pela Hermès e manter um relacionamento próximo com a marca para adquirir o item raro.

No site Vestiaire Collective, a bolsa é encontrada no valor de $ 95,953, pouco mais de R$ 525.000 na cotação atual. Confira imagens a seguir: