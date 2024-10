Agenda cultural: Show ‘This Is Marília Mendonça’ em São Paulo

No sábado, 5 de outubro, o Allianz Parque, em São Paulo, recebe o tributo ‘This Is Marília Mendonça’, que homenageia a eterna rainha da sofrência, morta em 5 de novembro de 2021.

Após inúmeras polêmicas, o show promovido pelo Spotify reúne artistas de diferentes segmentos musicais, indo da música sertaneja, passando pelo pop e chegando ao funk. O line-up conta com Marcos & Belutti, Luan Pereira, Tierry, Alok, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Luiza Martins, Murilo Huff, Péricles, Xamã e Yasmin Santos.

Detalhes do show ‘This Is Marília Mendonça’ em São Paulo

O tributo à rainha da sofrência vai acontecer no sábado, 5 de outubro, a partir das 19h, dentro do Allianz Parque, que fica na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1705, no bairro da Água Branca, em São Paulo. Ainda é possível comprar ingressos no site oficial, com o valor mínimo de R$ 111.

Henrique e Juliano recusam homenagem à Marília Mendonça

A dupla sertaneja recusou o convite para estar no line-up do tributo ‘This Is Marília’, que acontece no Allianz Parque, em São Paulo. Segundo Henrique e Juliano, todas as homenagens foram prestadas em vida: “Quem acompanhou a história da Marília viu que fizemos todas em vida”, disse a dupla, de acordo com a página Sertanois Sertanejo.

Henrique afirmou que ambos não estavam confortáveis em fazer o show e soltou uma bomba: “Há algumas coisas nos bastidores assim…de como surgiu esse convite, que é melhor nem entrar nesse tema”.

As sertanejas Maiara e Maraisa também recusaram o convite feito por Dona Ruth, mãe da rainha da sofrência. Amigas de Marília, elas também cortaram relações com a empresária, que respondeu publicamente sobre a negativa.

“Os que recusaram têm os motivos deles, e eu estou passando aqui para agradecer os que aceitaram. Os que recusaram, se mudarem de ideia, serão bem-vindos. Não temos polêmicas, não existe isso, está tudo bem”, disse a empresária.