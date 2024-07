O real motivo para mãe de Marília Mendonça romper com Maiara e Maraisa

Ruth Dias, mãe de Marilia Mendonça, não gostou de ouvir um não de a dupla Maiara e Maraisa e deixou bem claro que rompeu com as cantoras ao deixar de segui-las nas redes sociais na última terça-feira (30). As sertanejas recusaram um convite feito pela empresária para apresentar o ‘This Is Marília Mendonça’, uma nova homenagem à rainha da sofrência que acontece no dia 5 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo.

“São nos momentos que mais precisamos que descobrimos os verdadeiros amigos que conhecemos com quem realmente podemos contar”, publicou a mãe de Marília Mendonça nas redes sociais.

João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, também foi radical e parou de seguir as irmãs sertanejas nas redes sociais.

Tranquila

Antes de aumentar os rumores de briga com Maiara e Maraisa, Ruth optou em seguir um caminho mais tranquilo. Ao Portal LeoDias, ela disse que cada artista tem um motivo para recusar o convite ao tributo.

“Os que recusaram têm os motivos deles, e eu estou passando aqui para agradecer os que aceitaram. Os que recusaram, se mudarem de ideia, serão bem-vindos. Não temos polêmicas, não existe isso, está tudo bem”, disse a empresária.

O acidente

O acidente que matou a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas ocorreu no dia 5 de novembro de 2021, em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Civil, todos foram vítimas de politraumatismo contuso.

O avião decolou do aeroporto de Santa Genoveva, em Goiânia (GO). A cantora se apresentaria naquela mesma noite, em Caratinga.

Na ocasião, a Cemig confirmou, por meio de nota, que o bimotor atingiu um cabo de uma torre de distribuição de energia elétrica quando se aproximava do aeródromo de Ubaporanga. Em seguida, caiu no curso d’água, o que vitimou todos os ocupantes da aeronave.

A cantora, apelidada pelos fãs de Rainha da Sofrência, tinha 26 anos e tinha vários sucessos musicais do gênero sertanejo. Ela deixou um filho.