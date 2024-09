Antigo vídeo de Justin Bieber e P. Diddy se torna viral no meio das acusações de abuso contra o rapper

Nas últimas horas, um antigo vídeo onde aparece um muito jovem Justin Bieber ao lado de P. Diddy tornou-se viral. O vídeo remonta ao tempo em que ele conviveu com P. Diddy por dois dias. Considerando as acusações de abuso contra o rapper, as imagens estão sendo consideradas perturbadoras por todos.

ANÚNCIO

Sean 'Diddy' Combs foi preso em Nova York sob as acusações de coerção e abuso, pois foi descoberto que, por meio de chantagem e violência, ele controlava suas vítimas.

Além disso, P. Diddy foi acusado de manter trabalhadores sexuais, tanto homens quanto mulheres, drogados para que fossem capazes de se manter ativos nas festas sexuais que ele organizava e que podiam durar dias, conhecidas como ‘Freak Offs’.

Por que o antigo vídeo de P. Diddy com Justin Bieber está perturbando as pessoas?

"Estamos passando 48 horas com Diddy, não podemos revelar onde estamos nem o que estamos fazendo. Mas, sem dúvida, é o sonho de qualquer adolescente de 15 anos", é o que diz Sean Love Combs naquele vídeo.

Justin Bieber aparece com um boné preto e uma camisa roxa, durante todo o vídeo apenas olha para o rapper e responde com monossílabos ou frases curtas. Assim, conhecendo o tipo de festas que o famoso fazia, as pessoas não conseguem imaginar o que o jovem viveu naquele momento.

Também é perturbador para eles que um homem 25 anos mais velho tenha querido ‘festejar’ com um jovem que ainda era menor de idade. Na verdade, Usher, que foi o padrinho musical de Justin Bieber, há vários anos, descreveu as festas de P. Diddy como muito selvagens e muito sexuais.

O intérprete de ‘Sorry’ não se pronunciou sobre a prisão do rapper, mas uma fonte próxima revelou que ele estava perturbado e se isolou para não processar a notícia, principalmente porque no ano passado aceitou colaborar com ele em seu novo álbum.