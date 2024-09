Carla Diaz revela razão para não interpretar Suzane von Richthofen em série

Carla Diaz foi convidada para viver Suzane von Richthofen na série ‘Tremembé’, da Prime Video, mas disse não. Segundo a atriz, que foi substituída por Marina Ruy Barbosa, a resposta negativa para voltar a viver a criminosa foi que ela já tinha vivenciado toda essa experiência em três filmes.

“Falei que não porque achava que já tinha vivenciado tudo dentro dessa personagem. Já tinha feito ela em três filmes e em fases diferentes da minha vida. Então, dessa vez achei melhor alçar novos voos, novos desafios com outras personagens”, disse a atriz à coluna play, do jornal O Globo, reforçando que ficou feliz com o convite.

Vale destacar que nos últimos anos, Carla viveu a criminosa nos filmes ‘A menina que matou os pais’, ‘O menino que matou meus pais’, ambos de 2021, e ‘A menina que matou os pais — A confissão’, de 2023, produzidos também para a Prime Video.

Além de Suzane von Richthofen, a série ‘Tremembé’ vai abordar a vida de outros casos reais, como a história de Christian Cravinhos, condenado pelo assassinato dos pais de von Richthofen, e Roger Abdelmassih, médico condenado pelo estupro de várias pacientes em sua clínica de fertilização.

Segundo O Globo, Felipe Simas foi escalado para interpretar um dos irmãos Cravinhos e Anselmo Vasconcelos, que está longe da TV desde o fim da novela ‘Cara e Coragem’, será o médico.

Já Lucas Oradovschi, o Jairo de ‘Vai na Fé’, interpretará Alexandre Nardoni, fazendo par com Bianca Comparato, que dá vida a Anna Carolina Jatobá, casal condenado pela morte da filha dele, Isabella.

A atriz Carol Rodrigues será Elize Matsunaga, condenada por matar e esquartejar o marido. Aliás, o livro true crime ‘Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou’, escrito pelo jornalista Ulisses Campbell, inspirou a produção da Prime Video.

Vale destacar que o jornalista também está nos bastidores de ‘Tremembé’, onde atua como roteirista ao lado de Vera Egito, Juliana Rosenthal, Thays Berbe e Maria Isabel Iorio. Vera Egito também é diretora e showrunner.