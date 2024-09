Troca de farpas entre Jojo Todynho e Lucas Souza continua: ‘Lixudo’

A troca de farpas entre Jojo Todynho e Lucas Souza não para, principalmente depois que a vencedora do reality show ‘A Fazenda 12′ (Record) revelou o seu posicionamento político e começou a falar sobre a intimidade do ex-casal durante o tempo em que moraram na mesma casa.

Durante uma live no Instagram, a intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse’, que foi casada com o ex-militar até outubro de 2022, chamou o ex-marido de “lixudo” e afirmou que ele “não é nada”, além de revelar que “punia” Lucas com longas preliminares.

“Você não é po**a nenhuma, seu lixudo. É por isso que eu te deixava uma hora , até a língua gangrenar. Não aguentou, né? Porque eu sou pressão, se bota no teu lugar, lixo”, disse a cantora, que recebeu uma resposta debochada do influenciador.

Diante da polêmica, Lucas aproveitou para publicar um vídeo no Instagram onde aparece colocando gelo na língua, como uma forma de afronta ao desabafo de Jojo Todynho.

Lucas Souza disse que Jojo “usou e abusou” da comunidade LGBTQIAP+

A rixa entre o ex-casal é antiga, mas depois que Jojo Todynho afirmou ser uma “mulher preta de direita” e anunciou que a música ‘Arrasou, Viado’ vai desaparecer das plataformas digitais, o ex-participante de ‘A Fazenda 15′ usou o perfil no Threads para afirmar que sua ex “usou e abusou” da comunidade LGBTQIAP+.

Porém, Lucas escolheu não colocar o nome de Jojo no comentário, que ficou subentendido aos seus seguidores seria uma indireta para ela. No Instagram, Lucas optou por não ter nenhum posicionamento e seguiu postando os shows e bastidores do Rock in Rio, que segue neste fim de semana.

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, manda indireta para cantora nas redes sociais (Reprodução/Threads)

Jojo Todynho se defende ao ser acusada de ‘Pink Money’

Ao revelar o seu posicionamento político, a famosa também se defendeu das acusações de se aproveitar da comunidade LGBTQIAP+ no começo da carreira. No Instagram, ela declarou que vai tirar a música ‘Arrasou, Viado’ das plataformas digitais e disse que nunca usou ninguém.

“Lançamos ‘Arrasou, Viado’ e eu, com a bandeira do movimento na mão, pedi respeito, porque todos nós porque merecemos respeito, seja qual for a classe social, seja em qualquer escolha que a gente faz da nossa vida. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas respeitar é um dever de todos e é por isso que segunda-feira eu vou pedir suspensão, vou pedir para tirar do YouTube o clipe e tirar das plataformas digitais”.