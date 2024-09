Uma possível reconciliação entre Meghan Markle e a princesa Kate está a caminho: “o primeiro passo foi dado”

De acordo com relatórios recentes, Meghan Markle deu o primeiro passo para se reconciliar com sua cunhada, a princesa de Gales. Ao longo do tempo, tem sido visto como a relação se deteriorou. Como foi importante o incidente antes do casamento do duque e da duquesa de Sussex, bem como afirmações em entrevistas e nas memórias do príncipe Harry.

Início do distanciamento em 2019

A primeira vez que se ouviu falar que sua relação estava distante foi em 2019, já que alguns afirmaram que Meghan fez a princesa Kate chorar antes de seu casamento com o príncipe Harry. Dois anos depois, Meghan insinuou que foi o contrário.

Meghan disse a Oprah Winfrey em 2021: “A narrativa com a Kate, que não aconteceu, foi realmente, realmente difícil e acho que foi então que tudo mudou, realmente”.

Ela acrescentou: “Não estou dizendo isso para menosprezar ninguém, porque foi uma semana de casamento muito difícil e ela estava chateada com algo, mas reconheceu e pediu desculpas”. A duquesa também disse sobre sua cunhada: “Se você a ama, não tem motivo para odiá-la. E se a ama, não tem motivo para me odiar”.

No entanto, nem o Palácio de Kensington nem o Palácio de Buckingham comentaram as declarações de Harry e Meghan.

Câncer do rei e da princesa

No início do ano, depois que o diagnóstico de câncer do rei Carlos e da princesa de Gales foi revelado, fontes afirmaram que a duquesa de Sussex fez uma tentativa de se reconciliar com Kate.

Uma fonte disse à Us Weekly: “Meghan entrou em contato com Kate e Charles. Portanto, estão sendo tomadas medidas para nos reconciliarmos”, e outra fonte confirmou: “Meghan apoia Harry em tudo isso e deseja o melhor para a realeza, incluindo Kate”.