Filha de Anderson do Molejo pode ficar sem escola diante da briga pela herança

A briga judicial pela herança de Anderson Leonardo, do Molejo, afetou Alice, de 4 anos, que terá que deixar a escola particular e pode ficar sem o plano de saúde já que sua pensão alimentícia foi cancelada, segundo informou Paula Cardoso, viúva do cantor, durante um vídeo publicado no Instagram.

Aos prantos, Paula disse que o salário de R$ 1.800 não é o suficiente para pagar as contas da casa, a escola e também o plano médico da filha e reforçou que ela não recebe nenhum apoio da família paterna da criança: “Vou ter que tirar minha filha da escola porque a pensão está cancelada. Eu não pedi o valor total, apenas o que desse para pagar a escola e comprar os lanches dela”, lamentou a viúva do vocalista do Molejo.

Paula Cardoso, viúva de Anderson do Molejo, pede na Justiça o pagamento da pensão alimentícia de Alice (Reprodução/Instagram)

No fim, Paula reforçou no vídeo que não deseja que as pessoas tenham pena dela e de Alice, mas essa é a única forma dela “ter voz” diante do cancelamento da pensão alimentícia da filha. Ela também reiterou que os advogados entraram com uma ação para reverter a situação.

Parentes brigam pela herança de Anderson Leonardo

A morte do pagodeiro, em 26 de abril, trouxe à tona um grande embate entre a viúva e Leozinho Bradock, filho do cantor, que foi acusado por Paula de vandalizar a casa onde ela mora com Alice. Nos Stories, a viúva alegou que o enteado levou os pertences do pai, como quadros, troféus e prêmios, da residência.

“Olha isso, cadê as coisas? Simplesmente encostou um caminhão aqui e levou tudo! Deixou a casa um lixo. Eu quero as coisas da minha filha! “, esbravejou Paula. Já Leozinho se defendeu das acusações feitas pela viúva de Anderson e disse que a Justiça vai cuidar do caso: “O que se resolve em juízo é para ser resolvido em juízo. Então não preciso entrar em detalhes. A gente está na paz, Graças a Deus”.