‘Faz o L’: Léo Santana pode ser ‘dono’ do famoso bordão; entenda

Em 2022, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adotou o bordão ‘faz o L’ em sua campanha política, porém, a fala já tinha sido usada pelo cantor Léo Santana em seus shows, músicas e campanhas publicitárias. Agora, por meio da empresa que administra sua carreira, o artista entrou com um processo na Justiça para registrá-lo como seu.

Segundo a assessoria de Léo, que conversou com o portal iBahia, o processo criado pela Salvador Produções para registro está em andamento desde 2023, mas não tem como intuito proibir que outras pessoas usem o “faz o L’.

“A ideia não é proibir ninguém, mas todos os bordões de Léo são registrados, assim como a marca dele. O registro de ‘faz o L’ está em andamento, e esse processo geralmente é demorado”, disse a equipe do cantor baiano.

‘Faz o L’ já foi um grande problema na carreira de Léo Santana

Em 2022, durante a campanha presidencial, o artista que já usava o bordão em shows teve que lidar com uma grande dúvida: usar ou não ‘faz o L’ em futuras composições e apresentações pelo país. Vale destacar que no mesmo ano, a música ‘Vai dar PT’ foi outro debate frequente nas redes sociais do famoso.

“Estou num show e fico pensando se faço ou não o ‘L’. ‘Será que vão interpretar mal?’”, perguntou Léo, ao colunista Lucas Pasin, do Splash, que contextualizou em seguida: “Continuo fazendo, não reduzi a quantidade. Em alguns eventos em praças públicas, os contratantes pedem que eu evite”. ‘Dá para diminuir? Pode não cantar essa música?’ Mas não tem nada disso relacionado à política”.

