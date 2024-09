Com R$ 20 milhões bloqueados, Gusttavo Lima nega elo de sua empresa com esquema de bets: “Loucura”

O cantor Gusttavo Lima usou as redes sociais para reclamar de “abuso de poder” das autoridades policiais que incluíram a empresa dele, a Balada Eventos e Produções, em uma investigação que apura um esquema de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. De acordo com reportagem do “Fantástico”, da TV Globo, o CNPJ ligado ao cantor teve R$ 20 milhões bloqueados pela Justiça. O artista negou qualquer irregularidade e classificou as suspeitas como “loucura”.

ANÚNCIO

“Inserir a Balada Eventos como sendo uma integrante de uma suposta organização criminosa e lavagem de dinheiro? Aí é loucura”, escreveu o sertanejo. “Se a justiça existir nesse país, ela será feita...São 25 anos dedicado (sic) à música, todos vocês sabem da minha luta para chegar até aqui... Abuso de poder e fake news eu não vou permitir... Sou honesto”, ressaltou ele, em uma série de postagens no Instagram.

Gusttavo Lima publicou uma série de stories no Instagram defendendo a empresa dele sobre suspeita de ligação com jogos ilegais e lavagem de dinheiro (Reprodução/Instagram @gusttavolima)

Conforme o “Fantástico”, a empresa do artista é suspeita de envolvimento de ligação com lavagem de dinheiro de apostas ilegais com empresas de um homem identificado como José André da Rocha Neto, da Paraíba. Esse esquema é o que foi apurado pela “Operação Integration”, a mesma que resultou nas prisões de Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra. A influencer já obteve um habeas corpus e deve ser liberada a qualquer momento. Já a genitora dela seguirá detida.

Assim, além de ter R$ 20 milhões bloqueados pela Justiça, a Balada Eventos também teve imóveis e embarcações apreendidas. Além disso, um avião pertencente à empresa foi comprado por uma das empresas de Rocha Neto, a JMJ, e também foi recolhido na ação. Para Gusttavo Lima, “houve um excesso por parte da autoridade”.

“Poderia ter sido emitido uma intimação para que a Balada Eventos prestasse conta desses valores recebidos dessas empresas”, escreveu o artista.

Em nota enviada ao Fantástico, a defesa do cantor disse que a Balada Eventos vendeu um avião para uma das empresas investigadas pela polícia em um suposto esquema de lavagem de dinheiro, mas negou qualquer irregularidade. “A Balada Eventos e Gusttavo Lima não fazem parte de nenhum esquema de organização criminosa de exploração de jogos ilegais e lavagem de dinheiro”, diz o texto.

“A Balada Eventos é uma empresa que gerencia a carreira artística do cantor e atua no ramo de show business há mais de dez anos e sempre prezou pelo cumprimento das leis e da ordem pública. Jamais seria conivente com qualquer fato contrário ao ordenamento de nosso país”, ressaltou a nota.

ANÚNCIO

Já a defesa de Rocha Neto afirma que não há qualquer indício de sua participação em atos ilícitos e que seu patrimônio é declarado e regular.

‘Operação Integration’

As investigações da “Operação Integration” começaram em abril de 2023, com objetivo de identificar e desarticular organização criminosa voltada à prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, uma organização movimentou R$ 3 bilhões com as ações criminosas.

Além da prisão de Deolane Bezerra, o juiz da 12ª Vara Criminal da Comarca do Recife expediu outros 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão no Recife (PE), Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO).

De acordo com a Polícia Civil, também foi decretado o sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações, além de bloqueios de ativos financeiros no valor de mais de R$ 2,1 bilhões.

A Justiça também determinou a imposição de medidas cautelares como entrega de passaporte, suspensão do porte de arma de fogo e cancelamento do registro de arma de fogo.